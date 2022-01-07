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Олимпиада без Северной Кореи, новый альбом The Weeknd и другие новости дня

Юлия Онодэра
Вчера в 18:46

В Башкирии при жесткой посадке вертолета погибли два человека. Всего на борту было три человека, они летели из Уфы в село Павловка Нуримановского района.

Число заболевших COVID-19 в России за сутки увеличилось на 16 735 человек. Прирост случаев заражения в Москве увеличился с 2357 до 3694.

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин умер от коронавируса. Он скончался в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в возрасте 75 лет.

Утром 7 января также не стало поэта и сценариста Александра Тимофеевского, ему было 88 лет. Он работал над мультфильмами «Каменный цветок», «По щучьему веленью» и многими другими, а также написал текст знаменитой песни «Пусть бегут неуклюже».

Также стало известно о смерти режиссера Питера Богдановича, снявшего «Последний киносеанс», «Бумажную луну» и «Смерть в Голливуде». Он умер из‑за осложнений болезни Паркинсона в Лос-Анджелесе на 83-м году жизни.

В Казахстане в ходе протестов задержаны более 2000 человек, десятки погибли. Российские миротворцы частично уже вылетели в республику. А Нурсултан Назарбаев с дочерьми, напротив, покинул страну, по сведениям издания Orda.kz.

КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине. Причиной северокорейские власти назвали пандемию и действия «враждебных сил» США против Китая.

Итальянская полиция поймала босса сицилийской мафии Джоаккино Гаммино благодаря Google Maps. Криминального деятеля заметили на панорамном снимке, сделанном в Испании.

Авиакомпания Air New Zealand стала самым безопасным перевозчиком мира по версии Airline Ratings. В тройку также попали Etihad Airways и Qatar Airways, российских брендов в топ-20 нет.

На обложке Vogue впервые за 130 лет появилась восточноазиатская знаменитость. Ею стала модель и актриса Чон Хо Ен, известная по сериалу «Игра в кальмара».

В сети появился новый трейлер «Трагедии Макбета» Джоэла Коэна. В нем становится все более очевидно, что лента окажется психологическим триллером.

СМИ сообщили, что Руни Мара сыграет Одри Хепберн в новом фильме Луки Гуаданьино. Сценаристом картины выступит Майкл Митник, недавно придумавший историю для короткометражки Гуаданьино «О божественная ночь».

The Weeknd выпустил свежий альбом «Dawn FM». В его состав вошли 16 треков, в том числе два фита — с Lil Wayne и Tyler, The Creator. Также новинка вышла у IOWA и Nila Mania — их новая песня называется «Пусть боль уйдет».

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