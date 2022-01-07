На обложке Vogue впервые появилась восточноазиатская модель. Ей стала Чон Хо Ен из «Игры в кальмара»

Vogue опубликовал изображение обложки в своих социальных сетях. На ней фотография Чон Хо Ен подписана словами: «Суперновая. Взлет Чон Хо Ен от модели до мегазвезды „Игры в кальмара“».

Южнокорейская модель и актриса Чон Хо Ен, известная по сериалу «Игра в кальмара», появилась на обложке американского журнала Vogue. Она станет первой девушкой из Восточной Азии за 130-летнюю историю издания, которой удалось это сделать. Об этом сообщил Hypebeast.

Судя по обложке, февральский выпуск журнала будет посвящен скончавшемуся дизайнеру Вирджилу Абло, а также последним фешен-трендам, например модным сумкам. Также в него войдет статья о Чон Хо Ен, ее можно прочитать здесь.

Материал рассказывает о семье актрисы, ее страсти к кулинарии, любимых западных кинематографистах, модельной карьере и жизни в Нью-Йорке, низкой самооценке, а также отношении к нынешнему успеху.

Ранее, в 2019 году, на обложке Vogue оказывалась индийская актриса Приянка Чопра. Она стала первой азиатской знаменитостью, приглашенной изданием для титульной фотосессии. Однако восточноазиатские звезды до Чон Хо Ен этой чести не удостаивались.

Чон Хо Ен приобрела более 13 млн подписчиков в инстаграме после выхода «Игры в кальмара», причем менее чем за три недели. Она стала самой популярной корейской артисткой на платформе.

«Афиша Daily» рассказывала о сериале, который стал для Чон Хо Ен дебютным, в деталях и пыталась понять, почему жестокий триллер стал одним из самых успешных шоу Netflix и какие другие кинопроекты он напоминает.