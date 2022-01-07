Основные силы миротворцев российского подразделения ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан

Основные силы российского подразделения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовятся к вылету в Казахстан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Самолеты для миротворцев подготовлены на аэродромах в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Подразделения, уже прибывшие в Казахстан, приступили к выполнению задач — каких именно, не уточняется.

«Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента», — отмечает ведомство.

В Минобороны добавили, что подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента ОДКБ, направленные в республику ранее, находятся на Чкаловском, Иваново-Северном, Ульяновск-Восточном аэродромах погрузки.

«В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения», — говорится в сообщении.

Основные силы российского подразделения ОДКБ направлены в Казахстан для разрешения ситуации с массовыми протестами, которые начались в стране сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили в правительстве.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Ата, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

5 января действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне протестов. В этот же день в стране ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

В ряде населенных пунктов протесты переросли в столкновения с полицией, силовики применили против демонстрантов спецсредства — слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате протестующие разбили несколько полицейских машин — они загорелись, одна из них взорвалась.

К вечеру 6 января количество задержанных на протестах в Казахстане достигло 2298. Погибли, по данным республиканского МВД, 18 правоохранителей, 748 пострадали, количество погибших гражданских лиц власти не называют.