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Руни Мара сыграет Одри Хепберн в новом фильме Луки Гуаданьино

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:59

Американская актриса Руни Мара, известная по фильмам «Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол» и «Социальная сеть», сыграет Одри Хепберн в новой картине итальянского режиссера Луки Гуаданьино («Суспирия», «Зови меня своим именем»). Об этом сообщил NME.

Производством ленты займется кинокомпания Apple Studios. Сценарий байопика напишет Майкл Митник, автор «Посвященного», «Войны токов» и «Невероятной». Сюжет будущего фильма пока не раскрывается.

Также нет иных деталей об актерском составе картины. Кроме того, неизвестно, когда именно планируется премьера киноленты.

В декабре Гуаданьино выпустил рождественский короткометражный фильм «О божественная ночь» с Джоном Си Райли в одной из главных ролей. Сценарий этой киноработы также написал Митник, а композитором выступил Альберто Иглесиас.

В ближайшее время Гуаданьино представит романтический хоррор «Bones and All», в котором снимется Тимоте Шаламе. Съемки фильма начались прошлой весной. Картина основана на романе Камиль Де Анджелис.

Кроме того, Гуаданьино работает над экранизацией романа британского писателя Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». В ней сыграют Мара, а также Рэйф Файнс, Кейт Бланшетт, Эндрю Гарфилд и Джо Элвин.

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