Умер режиссер «Бумажной луны» и «Клана Сопрано» Питер Богданович

В возрасте 82 лет скончался номинированный на «Оскар» американский режиссер и сценарист Питер Богданович. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Антонию Богданович.

Богданович умер ночью в его доме в Лос-Анджелесе. Семья режиссера в своем заявлении добавила, что причиной смерти стали осложнения болезни Паркинсона.

«Семья Богдановичей/Страттен благодарит всех за любовь и поддержку в это трудное время», — отмечается в заявлении.

Питер Богданович родился в 1939 году в Кингстоне, штат Нью-Йорк, США. Он с детства увлекался киноискусством, и в 1950-м году он начал изучать актерское мастерство с театральным педагогом Стеллой Адлер. Богданович писал книги о фильмах и деятелях индустрии и находился под влиянием французских критиков.

В 1968 году, вдохновившись примером критиков, которые начали снимать собственные фильмы, он решил стать режиссером. Роджер Корман взял Богдановича к себе в помощники, и первые работы в его карьере были сняты в тандеме с Корманом, в том числе «Мишени» и «Путешествие на планету доисторических женщин».

Одной из первых сольных картин Богдановича стал «Последний киносеанс» 1971 года, который также по совместительству стал одним из самых успешных у критиков. Режиссер получил за нее две номинации на «Оскар» и одну — на «Золотой глобус».

Богданович принимал участие в работе над фильмом «Бумажная луна» и популярным сериалом «Клан Сопрано» на HBO. Он был одним из режиссеров нового Голливуда, фигурами которого являются Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас и другие.