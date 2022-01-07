Google Maps помог найти босса сицилийской мафии в Испании. Он скрывался от полиции 20 лет

Итальянская полиция поймала одного из самых разыскиваемых преступников страны с помощью сервиса Google Maps. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного следователя.

Речь идет о 61-летнем боссе сицилийской мафии Джоаккино Гаммино. Он 20 лет скрывался от полиции после того, как сбежал из тюрьмы. Оказалось, что он жил под фальшивым именем в Галапагаре — испанском городе в 33 километрах от Мадрида.

«Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье в течение 10 лет!» — сказал Гаммино при аресте.

Панорамный снимок в сервисе Google Street View зафиксировал двух мужчин, которые общались около магазина фруктов El huerto de Manu («Сад Ману»). Полиция решила, что один из запечатленных людей похож на Гаммино.