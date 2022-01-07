перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Олимпиада без Северной Кореи, новый альбом The Weeknd и другие новости дня
18:46 дайджест
Уэс Андерсон экранизирует книгу Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара» 18:38
Александр Павлович Тимофеевский/Facebook
Умер поэт Александр Тимофеевский, написавший текст песни «Пусть бегут неуклюже» 17:29
Razer встроила игровой ПК Project Sophia в компьютерный стол. Посмотрите на первый прототип 16:52
Orda.kz: Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули Казахстан 16:43
Руни Мара сыграет Одри Хепберн в новом фильме Луки Гуаданьино 15:59
IOWA и Nila Mania выпустили совместный клип на песню «Пусть боль уйдет» 15:52
Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из‑за пандемии и «враждебных сил» 15:17
Pacificpilotnzl/Unsplash
Air New Zealand стал самой безопасной авиакомпанией в мире. Российские перевозчики в топ-20 не вошли 14:43
Google Maps помог найти босса сицилийской мафии в Испании. Он скрывался от полиции 20 лет 13:59
Джонатан Нолан срежиссирует пилотный эпизод сериала по мотивам игры Fallout 13:58
На обложке Vogue впервые появилась восточноазиатская модель. Ей стала Чон Хо Ен из «Игры в кальмара» 12:59
Бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин умер от коронавируса 12:49
Apple TV/YouTube
Вышел новый трейлер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна 11:55
В России выявили 16 735 новых случаев COVID-19 11:38
В Башкирии вертолет с тремя людьми совершил жесткую посадку. Два человека погибли 11:29
В Алма-Ате загорелось здание ТРК «Мир» 10:51
С 1 марта автошколы должны будут предоставлять список учащихся в ГИБДД 10:06
The Weeknd/Instagram
The Weeknd выпустил новый альбом «Dawn FM» 9:39
Основные силы миротворцев российского подразделения ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан 8:54
Отключить рекламу

Google Maps помог найти босса сицилийской мафии в Испании. Он скрывался от полиции 20 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 13:59

Итальянская полиция поймала одного из самых разыскиваемых преступников страны с помощью сервиса Google Maps. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного следователя.

Речь идет о 61-летнем боссе сицилийской мафии Джоаккино Гаммино. Он 20 лет скрывался от полиции после того, как сбежал из тюрьмы. Оказалось, что он жил под фальшивым именем в Галапагаре — испанском городе в 33 километрах от Мадрида.

«Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье в течение 10 лет!» — сказал Гаммино при аресте.

Панорамный снимок в сервисе Google Street View зафиксировал двух мужчин, которые общались около магазина фруктов El huerto de Manu («Сад Ману»). Полиция решила, что один из запечатленных людей похож на Гаммино.

Позже следователи нашли подтверждение своей догадки в фейсбуке ресторана La cocina de Manu («Кухня Ману»), который находится неподалеку от магазина. Заведение опубликовало фото мужчины в одежде шеф-повара и со шрамом на подбородке — по нему и был опознан разыскиваемый босс мафии.

Выяснилось, что Гаммино открыл в Галапагаре свой ресторан и несколько лет жил под именем Мануэль. В заведении были отсылки к его связи с мафией, в том числе там подавали cицилийский ужин. Следователи предположили, что ресторан, как и близлежащий магазин фруктов, могли быть прикрытием для незаконной деятельности.

В настоящее время Джоаккино Гаммино находится под арестом в Испании. Полиция надеется доставить его в Италию к концу февраля.

Гаммино сбежал из римской тюрьмы Ребиббия в 2002 году. Спустя год он был приговорен к пожизненному заключению за убийство, совершенное несколькими годами ранее.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Чемпион мира
Ход шахматных королей от режиссера «Т-34»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Google
Reuters
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить