Google Maps помог найти босса сицилийской мафии в Испании. Он скрывался от полиции 20 лет

Итальянская полиция поймала одного из самых разыскиваемых преступников страны с помощью сервиса Google Maps. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного следователя.
Речь идет о 61-летнем боссе сицилийской мафии Джоаккино Гаммино. Он 20 лет скрывался от полиции после того, как сбежал из тюрьмы. Оказалось, что он жил под фальшивым именем в Галапагаре — испанском городе в 33 километрах от Мадрида.
«Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье в течение 10 лет!» — сказал Гаммино при аресте.
Панорамный снимок в сервисе Google Street View зафиксировал двух мужчин, которые общались около магазина фруктов El huerto de Manu («Сад Ману»). Полиция решила, что один из запечатленных людей похож на Гаммино.
Позже следователи нашли подтверждение своей догадки в фейсбуке ресторана La cocina de Manu («Кухня Ману»), который находится неподалеку от магазина. Заведение опубликовало фото мужчины в одежде шеф-повара и со шрамом на подбородке — по нему и был опознан разыскиваемый босс мафии.
Выяснилось, что Гаммино открыл в Галапагаре свой ресторан и несколько лет жил под именем Мануэль. В заведении были отсылки к его связи с мафией, в том числе там подавали cицилийский ужин. Следователи предположили, что ресторан, как и близлежащий магазин фруктов, могли быть прикрытием для незаконной деятельности.
В настоящее время Джоаккино Гаммино находится под арестом в Испании. Полиция надеется доставить его в Италию к концу февраля.
Гаммино сбежал из римской тюрьмы Ребиббия в 2002 году. Спустя год он был приговорен к пожизненному заключению за убийство, совершенное несколькими годами ранее.