Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из‑за пандемии и «враждебных сил»

КНДР отказалась от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в феврале. Причиной северокорейские власти назвали пандемию COVID-19 и действия «враждебных сил». Об этом сообщило информагентство ЦТАК.

По словам Олимпийского комитета страны и Министерства физкультуры и спорта, «США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр».

Северокорейские спортсмены пропустят уже восьмой олимпийский турнир за историю своих выступлений на международной арене. В 2021 году КНДР не поехала на Олимпиаду в Токио, а до этого отказывалась от участия в Играх 1968, 1976, 1980, 1994, 2002 и 2014 годов.

В Пекине 4 февраля откроется XXIV зимняя Олимпиада. Ей объявили дипломатический бойкот сразу несколько стран мира: США, Великобритания, Австралия, Канада. Это произошло в знак протеста против нарушений прав человека в КНР.