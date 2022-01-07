Orda.kz: Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули Казахстан

Казахстанский информационно-аналитический портал Orda.kz в телеграм-канале сообщил, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев и его дочери уехали из республики. Подтверждения этих сведений пока не поступало.

По информации издания, на территории государства остался только брат бывшего главы Казахстана Болат Назарбаев. Ранее Orda.kz заявлял, что в Алма-Ате якобы задержали племянника Назарабаевых — генерал-лейтенанта Самата Абиша. Позднее информацию опровергли.

«Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах, и наша единственная задача — информировать своих читателей», — написали в издании.

Теперь же портал подчеркивает, что «в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном». Также казахстанские СМИ, как отметил Orda.kz, не рассказывают о том, где находится Нурсултан Назарбаев и что происходит с его родственниками.

Нурсултан Назарбаев был лидером Казахстана почти 30 лет и покинул пост президента в 2019 году. В его честь переименовали столицу республики Астану — теперь она носит имя Нур-Султан. В ходе нынешних протестов митингующие атаковали памятник экс-президенту в Талдыкоргане.

Протестующие требовали отставки правительства, которая вскоре произошла, ухода из политики Назарбаева. В связи с этим нынешний глава страны Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих. 5 января режим чрезвычайного положения ввели на территории всего Казахстана.

Митингующие начали захватывать административные здания и редакции СМИ, иностранные авиакомпании приняли решение отменить рейсы в города страны, число задержанных в Казахстане превысило 2000 человек. Известно о десятках погибших.

Национальная палата предпринимателей страны оценила ущерб от беспорядков в 40 млрд тенге (около 7 млрд рублей). Токаев назвал митинги «террористической угрозой» и «подрывом целостности государства». По его словам, в стране действуют «международные террористические банды».

Он обратился в ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, за помощью. В организации согласились направить в Казахстан миротворческие силы «с целью стабилизации и нормализации обстановки». Из России в Казахстан прибыли подразделения ВДВ.