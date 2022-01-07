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IOWA и Nila Mania выпустили совместный клип на песню «Пусть боль уйдет»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:52

Рок-группа IOWA и певица Nila Mania совместно с петербургским хором «Лира» выпустили клип на трек «Пусть боль уйдет». Посмотреть его можно на ютьюб-канале группы.

«Эта песня — напоминание о возможности мечтать и созидать вместе, о радости сотворчества, которое приближает нас к высокому, избавляет от страха и наполняет жизнь смыслом. [Это] результат синергии людей, столкнувшихся со страхами, трудностями и болью и вместе превративших их в нечто прекрасное, наполненное радостью и дарящее исцеление каждому: создателям и слушателям», — гласит релиз сингла.

Nila Mania рассказала, что написала эту песню в один самых сложных периодов жизни. В тот момент ей казалось, будто все мечты так и не воплотятся в жизнь, но в процессе создания трека надежда на желаемое будущее к ней возвращалась.

«Первые строки пришли ко мне на одном дыхании. И чем дальше я писала текст, тем больше радости просыпалось внутри», — поделилась певица.

Как отметила солистка IOWA Катя Иванчикова, впервые она услышала эту песню, листая ленту инстаграма. Тогда артистка сразу подумала о том, как песня будет «мощно звучать с хором». Уже во время совместной записи с хором и Nila Mania почувствовала, что все ее участники смогли в процессе ответить на свои жизненные вопросы.

«В те дни у меня стал пропадать голос, и перед записью его уже почти не было. Но потом что‑то случилось. Я поняла, что пытаюсь все контролировать, во мне так мало доверия, а нужно просто раствориться в процессе. У меня получилось, и на записи голос действительно полетел. Все, кто соприкасался с песней — и мы, и ребята из хора, — получали ответы на свои вопросы. Мне понравилось, что все участники хора выросли в нем, а сейчас у каждого есть своя история и профессия»
Катя Иванчикова
Солистка группы IOWA

Певица назвала исполнителей «Пусть боль уйдет» голосами людей для народа и воплощением всей России и сравнила трек с Седьмой симфонией Шостаковича, которая помогла жителям блокадного Ленинграда со страшными событиями того времени.

«Что бы ни случалось с тобой, какие бы страхи ни одолевали, важно думать о чем‑то большем, быть наполненным светом и понимать: мы прежде всего душа, а только потом — тело. Это окрыляет», — заключила Иванчикова.

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