The Weeknd выпустил новый альбом «Dawn FM»

В треклист пластинки попало 16 треков, включая два фита. Среди них — «Out of Time», «Sacrifice», «Gasoline» и вышедшая еще в августе «Take My Breath».

7 января состоялся релиз нового альбома канадского певца The Weeknd . Послушать его можно на всех популярных цифровых площадках.

В записи приняли участие Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и Джим Кэрри. Голос последнего звучит и в проморолике к альбому: «Вы слушаете 103,5 Dawn FM. Вы были во мраке слишком долго. Пришло время выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями».

На обложке пластинки Абель Тесфайе (настоящее имя исполнителя) предстал в образе старика с морщинами, сединой и синяками под глазами. Иллюстрацию, которая, предположительно, разойдется с миллионным тиражом виниловых пластинок и фирменных футболок, разработал художник Роберт Битти.