The Weeknd выпустил новый альбом «Dawn FM»

В треклист пластинки попало 16 треков, включая два фита. Среди них — «Out of Time», «Sacrifice», «Gasoline» и вышедшая еще в августе «Take My Breath».

7 января состоялся релиз нового альбома канадского певца The Weeknd . Послушать его можно на всех популярных цифровых площадках.

В записи приняли участие Куинси Джонс , Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и Джим Кэрри . Голос последнего звучит и в проморолике к альбому: «Вы слушаете 103,5 Dawn FM. Вы были во мраке слишком долго. Пришло время выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями».

Предыдущий сольный альбом артиста под названием «After Hours» вышел 20 марта прошлого года. Незадолго до его релиза появился одноименный короткометражный фильм, в котором The Weeknd уходит с вечернего шоу Джимми Киммела и отправляется бесцельно бродить по улицам Нью-Йорка.

Большинство треков пластинки, включая «Save Your Tears», «In Your Eyes» и в особенности «Blinding Lights», стали хитами. В мае 2021-го The Weeknd получил главную награду премии Billboard Music Awards — «Лучший артист года». Кроме того, певцу присудили еще девять призов, включая «Лучшую R’n’B-песню» за «Blinding Lights». В ноябре Billboard признал «Blinding Lights» лучшей песней всех времен.