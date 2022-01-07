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Air New Zealand стал самой безопасной авиакомпанией в мире. Российские перевозчики в топ-20 не вошли

Виктория Шанина
Сегодня в 14:43

Редакторы портала AirlineRatings назвали самые безопасные авиакомпании мира по состоянию на 2022 год. Рейтинг возглавил крупнейший перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand.

При составлении списка учитывались три критерия. В их числе — безопасность, возраст компании и политика в отношении коронавируса. Критерии безопасности, в свою очередь, включают в себя ряд факторов, включая аварийные ситуации за последние пять лет, серьезные инциденты за два года и ведущие инициативы в сфере.

Выбирая Air New Zealand в качестве самой безопасной авиакомпании в мире, редакторы портала отметили, что перевозчик работает в сложных погодных условиях и на отдаленных территориях. Компания также лидирует в технических инновациях и имеет молодой флот.

В тройку первых также попали Etihad Airways (ОАЭ) и Qatar Airways (Катар). Замыкают топ-5 самых безопасных авиаперевозчиков Singapore Airlines из Сингапура и TAP Air Portugal из Португалии.

Также в рейтинг попали:


  • SAS (Дания, Норвегия и Швеция),
  • Qantas (Австралия),
  • Alaska Airlines (США),
  • EVA Air (Тайвань),
  • Virgin Australia/Atlantic (Великобритания).

Полный список из 20 самых безопасных авиакомпаний мира можно найти на сайте AirlineRatings. Российские перевозчики в рейтинг не попали.

Среди самых безопасных бюджетных авиакомпаний AirlineRatings выделил Allegiant (США), Easyjet (Великобритания), Frontier (США), Jetstar Group (Австралия), JetBlue (США), Ryanair (Ирландия), VietJet (Вьетнам), Volaris (Мексика), WestJet (Канада) и Wizz Air (Венгрия). Они расположились в алфавитном порядке, отдельного рейтинга для лоукостеров нет.

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