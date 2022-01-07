Умер поэт Александр Тимофеевский, написавший текст песни «Пусть бегут неуклюже»

В Москве на 89-м году жизни скончался поэт, писатель и сценарист Александр Тимофеевский, известный как автор текста песни «Пусть бегут неуклюже» из советского мультфильма «Чебурашка». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его супругу Наталью.

По словам женщины, Тимофеевский умер утром 7 января после тяжелой болезни. От какого именно недуга страдал поэт, его жена не уточнила. Известно, что он был госпитализирован в декабре. В больнице Тимофеевский продолжал публиковать стихи.

В последнем сообщении на странице в фейсбуке Тимофеевский показал несколько восьмистиший из книги «Сто восьмистиший и наивный Гамлет». Смерть поэта прокомментировал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на „Союзмультфильме“ и „Экране“, пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен», — отметил Капков.

Он добавил, что песня «Путь бегут неклюже» стала «гимном дня рождения каждого советского человека», и именно ее «едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи» концерта «Песня года».

«Он не мог без работы и без общения. Звонил даже из больницы с комментарием: „Я просто хочу напомнить, что я еще есть…“», — вспомнил шеф-редактор «Союзмультфильма».

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. Он пережил блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, был в эвакуации в Челябинске. В 50-х окончил ВГИК, работал над такими мультфильмами, как «Мук-скороход», «Хозяйка Медной горы», «Каменный цветок», «По щучьему веленью».

Свой первый сборник стихов опубликовал только в начале 90-х. В 2018 году Тимофеевский получил премию «Писатель XXI века» в номинации «Поэзия» за сборник «Я здесь родился». Также он был лауреатом премий «Дружба народов», «Венец», «Антология».