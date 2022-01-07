В России выявили 16 735 новых случаев COVID-19

В России выявили 16 735 случаев коронавируса за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1419 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2357 до 3694. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области.