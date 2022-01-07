В России выявили 16 735 новых случаев COVID-19

В России выявили 16 735 случаев коронавируса за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1419 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 2357 до 3694. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 618 035. За сутки умерли 787 человек, за все время — 314 604. Выздоровели 22 035 человек, за весь период — 9 645 712.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 296,4 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (56,8 млн), на втором — Индия (35,1 млн), на третьем — Бразилия (22,3 млн), на четвертом — Великобритания (13,8 млн), на пятом – Франция (10,6 млн).