Вышел новый трейлер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна

В трейлере показаны цитаты американских критиков, один из которых называет драму «фильмом, за который можно умереть». Ник Шагер из The Daily Beast уверен — это «абсолютный шедевр».

В ролике показаны новые стильные кадры из картины. Становится все более очевидно, что новая лента Коэна — психологический триллер.

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал новый трейлер «Трагедия Макбета». Это черно-белая военная драма от режиссера Джоэла Коэна по мотивам трагедии Уильяма Шекспира .

Действие «Макбета» происходит в Средние века. Ведьмы убеждают шотландского лорда в том, что ему суждено стать королем. Он решает достичь этой цели через зло и предательства, за что в будущем ему придется поплатиться жизнью.

Лорда Макбета сыграл Дензел Вашингтон. В образе супруги лорда предстала МакДорманд, которая раньше уже исполняла эту роль на театральной сцене. Идея создать киноадаптацию пьесы принадлежала МакДорманд. Коэн же согласился на предложение актрисы, когда увидел сценический вариант «Макбета».

При создании киноадаптации «Макбета» Коэн вдохновлялся телефильмом 1979 года, в котором снялись Иэн МакКелен и Джуди Денч. Собственная версия режиссера выйдет на Apple TV+ 14 января 2022 года.

«Макбет» — это новая экранизация трагедии Уилльяма Шекспира 1606 года, частично основанной на реальной жизни шотландского короля. Часто пьеса представляется архетипичной историей о том, как опасны могут быть чрезмерная жажда власти и измены друзьям.

В проекте Коэна помимо МакДорманд и Вашингтона сыграли Брендан Глисон, Гарри Меллинг, Брайан Томпсон, Ральф Айнесон, Кори Хокинс, Алекс Хасселл и другие. Оператором выступил Брюно Дельбоннель («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Темные времена»), композитором — Картер Беруэлл («Невидимая сторона», «Большой Лебовски»).