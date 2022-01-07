В Башкирии вертолет с тремя людьми совершил жесткую посадку. Два человека погибли

В ночь с 6 на 7 января недалеко от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан вертолет совершил жесткую посадку. Погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Частный вертолет Eurocopter AS350 летел из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту находились пилот и два пассажира.

По данным пресс-службы Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ, в результате жесткой посадки один человек погиб, двое получили травмы.

Госпитализация пострадавших проводилась на медицинском вертолете. По дороге в больницу скончался еще один пассажир. Как отмечает ТАСС, по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.

Из‑за снегопада доступ к месту происшествия затруднен, ведутся работы по «организации доступа транспорта к месту жесткой посадки», отмечается в сообщении СУ. Следователи управления проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

Информация о причинах аварийной посадки уточняется. В числе приоритетных версий оказались неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.