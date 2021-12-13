В Великобритании впервые в мире умер человек, заразившийся «Омикрон»-штаммом. В России этот вариант коронавируса обнаружили у 16 человек, вернувшихся из ЮАР.

Россиянам, привитым иностранными вакцинами либо «Спутником V» за границей, начнут выдавать QR-коды на полгода. Тем временем Госдума собирается снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в транспорте.

На территории женского монастыря в Серпухове юноша привел в действие самодельное взрывное устройство. Ранения получили семь человек. Мотивом преступления стала личная ненависть к педагогам школы и монахиням.

Двое из троих свидетелей по делу Юрия Хованского в прошлом могли работать в полиции Петербурга. РБК изучил их протоколы допроса и заметил, что в них есть одинаковые фразы и целые абзацы.

Совет директоров VK Company Limited единогласно проголосовал за кандидатуру Владимира Кириенко на должность гендиректора компании. Как ранее заявляли источники, он сменит на этом посту Бориса Добродеева.

Журнал Time присвоил звание «Человек года» гендиректору Tesla Илону Маску. Помимо него в списке кандидатов были еще 54 человека, в том числе бизнесмены, политики, ученые, артисты, спортсмены и многие другие.

Российский инди-рок-проект Parks, Squares and Alleys выпустил сингл «1312». Все деньги с прослушиваний песни пойдут на поддержку правозащитных организаций, которые помогают пострадавшим от незаконных действий полиции.

Артистами 2021 года по данным «VK Музыки» стали Моргенштерн и Zivert, а прорывом — рэпер OG Buda. Альбомом года признали «Million Dollar: Business» — сервис даже создал специальную номинацию «Моргенштерн года», в которой победил Артур Пирожков.

Продолжаем подводить итоги. Александр Роднянский составил свой список 10 лучших сериалов, в который включил «Мейр из Исттауна», «Наследники» и «Сцены из супружеской жизни». А Американский институт кино назвал топ-10 фильмов уходящего года — там есть «Дюна», «Не смотри вверх», «Вестсайдская история» и «Трагедия Макбета».

В сети появился новый тизер «Человека-паука: Нет пути домой». В нем наконец-то можно увидеть (и услышать) Уиллема Дефо в роли Зеленого Гоблина.

Японское отделение Warner Bros. выпустило новый международный трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза. В нем появились новые сцены из фильма, в которых можно чуть больше узнать о планах Загадочника.

24 декабря в подземном паркинге «Зарядья» пройдет концерт Sound Up Vocal. Организаторы обещают мировые премьеры от российских авторов и не менее сильную американскую программу.