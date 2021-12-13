Американский институт кино назвал топ-10 фильмов 2021 года

Американский институт киноискусства (AFI) традиционно под конец года объявляет лучшие фильмы. В 2021-м в топ-10 вошла высокобюджетная «Дюна», комедийная «Не смотри вверх» и расхваленная «Лакричная пицца». Об этом пишет Slash Film.

Согласно пресс-релизу AFI, члены жюри вручают премию «десяти выдающимся фильмам, которые в культурном и художественном отношении представляют наиболее значимые достижения этого года в искусстве создания движущихся изображений».

Десятка лучших фильмов 2021 года по версии AFI

«CODA: Ребенок глухих родителей»

«Не смотри вверх»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Тик-так, БУМ!»

«Трагедия Макбета»

«Вестсайдская история»

Ленты в списке расположены не по оценке, а в алфавитном порядке (на английском языке).

Некоторые из списка пока еще не вышли в широкий прокат или в онлайн-кинотеатрах — это «Не смотри вверх», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров» и «Трагедия Макбета».

Критики также составили список десяти лучших телешоу, отметив в нем «Мейр из Исттауна», «Наследников», «Теда Лассо», «Подземную железную дорогу» и «Белый лотос».

Незадолго до AFI предварительные итоги года подвел портал Metacritic. Самым понравившимся критикам сериалом назвали «Наследников», однако список обновляется, и их место может занять другое шоу.