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Американский институт кино назвал топ-10 фильмов 2021 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:08

Американский институт киноискусства (AFI) традиционно под конец года объявляет лучшие фильмы. В 2021-м в топ-10 вошла высокобюджетная «Дюна», комедийная «Не смотри вверх» и расхваленная «Лакричная пицца». Об этом пишет Slash Film.

Согласно пресс-релизу AFI, члены жюри вручают премию «десяти выдающимся фильмам, которые в культурном и художественном отношении представляют наиболее значимые достижения этого года в искусстве создания движущихся изображений».

Десятка лучших фильмов 2021 года по версии AFI


  • «CODA: Ребенок глухих родителей»
  • «Не смотри вверх»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Тик-так, БУМ!»
  • «Трагедия Макбета»
  • «Вестсайдская история»

Ленты в списке расположены не по оценке, а в алфавитном порядке (на английском языке).

Некоторые из списка пока еще не вышли в широкий прокат или в онлайн-кинотеатрах — это «Не смотри вверх», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров» и «Трагедия Макбета».

Критики также составили список десяти лучших телешоу, отметив в нем «Мейр из Исттауна», «Наследников», «Теда Лассо», «Подземную железную дорогу» и «Белый лотос».

Незадолго до AFI предварительные итоги года подвел портал Metacritic. Самым понравившимся критикам сериалом назвали «Наследников», однако список обновляется, и их место может занять другое шоу.

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