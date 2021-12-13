«Это грех», «Мейр из Исттауна» и «Утреннее шоу»: 10 лучших сериалов по мнению Александра Роднянского

Продюсер Александр Роднянский («Нелюбовь», «Разжимая кулаки») составил рейтинг 10 лучших сериалов, основываясь на своем представлении. Он опубликовал подборку в своем инстаграме.

Первое место занимает шоу «Это грех» о трех друзьях-геях, переехавших в Англию, второе — «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в роли детектива полиции, а третье — «Утреннее шоу» (второй сезон) со звездным составом в лице Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудапа и Стива Кэрелла.

На четвертом месте — сатирическая комедийная драма «Наследники» (третий сезон), на пятом — ремейк одноименного фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни».

Роднянский также отметил сериал Дэниела Грея Лонджино «Кафедра», комедию «Белый лотос» Майка Уайта, фантастическое шоу «ВандаВижен» Мэтта Шэкмана, драму «Срок» Льюиса Арнольда, а также детективную комедию «Убийства в одном здании» Джейми Баббит и Шерин Дабис.