Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time

«Самый богатый человек в мире не имеет собственного дома и в последнее время распродает свое состояние. Он запускает спутники на орбиту, использует солнечную энергию, ездит на созданном им автомобиле, который не потребляет бензина и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальца фондовый рынок то взлетает, то падает», — пишет Time.

Time признал гендиректора Tesla и миллиардера Илона Маска человеком года. Об этом сообщается на сайте журнала.

По данным Forbes Real-Time, в настоящее время состояние Маска оценивается в 265,4 млрд долларов. Он занимает лидирующую позицию в списке самых богатых бизнесменов планеты. 1 ноября бизнесмен стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 300 млрд долларов.

Помимо Маска на звание «Человек года» претендовали 54 человека, в том числе бизнесмены, политики, ученые, артисты, спортсмены и многие другие.

В 2020 году в номинации «Человек года» победили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.