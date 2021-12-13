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Посмотрите на Уиллема Дефо в роли Зеленого Гоблина в новом тизере «Человека-паука: Нет пути домой»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:02

Киностудия Marvel показала новый тизер сиквела про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли. Ролик появился в официальном твиттер-аккаунте «Человека-паука: Нет пути домой».

Главный герой видео — Зеленый Гоблин, который становится серьезной угрозой для Паука. Антагонист в исполнении Уиллема Дефо выглядит особенно зловеще.

«Ни одно доброе дело не остается безнаказанным», — говорит Зеленый Гоблин в тизере.

По сюжету в новом «Человеке-пауке» личность Питера Паркера становится известна всем, и он перестает быть героем — люди ненавидят его за убийство Мистерио, а полиция пытается расследовать дело. Чтобы исправить ситуацию, главный герой идет к Доктору Стрэнджу, а тот использует заклинание и нарушает пространственно-временной континуум. Теперь им нужно спасать весь мир от апокалипсиса.

Стрэндж знакомит Паркера с мультивселенной, в которой, по слухам, должны появиться Пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, но в трейлере их не видно. Недавно Гарфилд перестал публично отрицать свое участие в картине.

24 августа вышел первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой». В нем показали Отто Октавиуса, также известного как Доктор Осьминог. 8 ноября Sony опубликовала постер с Зеленым Гоблином на глайдере. Изображение также намекнуло на появление в фильме Электро из «Нового Человека-паука-2» и Песочного человека из «Человека-паука-3».

Режиссером фильма выступил Джон Уоттс, снявший две предыдущие части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли («Возвращение домой», «Вдали от дома»). Также в ролях: Зендая, Бенедикт Камбербатч, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей.

Премьера в российских кинотеатрах состоится 15 декабря.

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