Законопроект о введении QR-кодов в транспорте снимут с рассмотрения

Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, такое решение было принято в результате диалога Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращения граждан. «Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — отметил Володин.

Депутат также добавил, что президент страны Владимир Путин подчеркнул, что недопустимо принимать опрометчивые решения. И что необходимо обязательно изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан.

Ранее опрос «Левада-центра»* показал, что против введения электронных пропусков для проезда в общественном транспорте выступили 76% россиян от 18 лет. Полностью инициативу поддержали 8% респондентов, а скорее положительно — 13%.

*«Левада-центр» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.