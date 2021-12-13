«Омикрон»-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР

У 16 человек из 177, вернувшихся в Россию из ЮАР, выявили «Омикрон»-штамм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, это косвенно свидетельствует «о высокой контагиозности и возможном распространении, имея в виду не тех граждан, которых мы изолировали при приезде в Россию, а имея в виду те трансграничные перемещения, которые существуют».

Голикова также добавила, что риск завоза нового штамма в страну продолжает расти. Однако она заверила, что рейсы отслеживаются и жестко проверяются, а те, у кого выявили «Омикрон»-штамм, находятся под наблюдением.

6 декабря в России штамм подтвердился у двух человек, которые прибыли из ЮАР.

ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения. Он может быть опаснее, чем «Дельта», из‑за большого количества мутаций.

С 28 ноября границы России закрыты для прибывающих из нескольких южноафриканских стран, в том числе и из ЮАР. С 2 декабря в России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.