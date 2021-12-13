В женском монастыре Серпухова сработала самодельная взрывчатка. Погиб один человек, семь пострадали

На территории женского монастыря в Серпухове мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в скорой помощи.

«Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие», — сказал собеседник агентства.

По словам другого информированного источника «Интерфакса», пострадали шестеро детей, еще один подросток госпитализирован с травмами конечностей.

Юноша, напавший на монастырь, по предварительным данным, скончался. Источник агентства рассказал, что в прошлом он был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — сказал источник.

На место выехал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин и исполняющий обязанности серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.