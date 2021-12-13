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В Великобритании впервые в мире умер человек, заразившийся «Омикрон»-штаммом

Виктория Шанина
Сегодня в 15:34

В Великобритании умер пациент с «Омикрон»-штаммом — это первый в мире случай смерти от нового варианта коронавируса. Об этом пишет Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Бориса Джонсона.

«К сожалению, „Омикрон“ провоцирует госпитализации и, к сожалению, подтвердилось, что по крайней мере один пациент с „Омикроном“ скончался», — заявил он.

«Омикрон»-штамм в конце ноября обнаружили ученые из Южно-Африканской Республики. ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения. Тогда же организация заявила, что он может быть опаснее, чем «Дельта», из‑за большого количества мутаций.

С 28 ноября границы России закрыты для прибывающих из нескольких южноафриканских стран, в том числе и из ЮАР. С 2 декабря в России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

О первых случаях заражения новым вариантом коронавируса сообщили Израиль и Бельгия. Власти стран опасаются большого количества мутаций в спайковом белке «Омикрон»-штамма, которые делают вирус заразнее и устойчивее к антителам.

6 декабря в России заражение штаммом подтвердилось у двух человек, которые прибыли из ЮАР. К 13 декабря новый вариант коронавируса выявили у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР.

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