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Россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода

Виктория Шанина
Сегодня в 12:28

Россияне, которые привились иностранными вакцинами, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком на полгода. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Также после теста на антитела QR-код будет выдаваться гражданам, привитым российской вакциной «Спутник V» в других странах.

Также, по словам Голиковой, с 1 января в России начнут выдавать сертификаты о перенесенном коронавирусе по уровню антител в крови, даже если диагноз не был поставлен в медучреждениях. Количество антител при этом не имеет значения. Главное — получить результат о том, есть они или нет.

При наличии положительного ПЦР-теста и справки об антителах сертификаты будут выдаваться на один год. Для получения сертификата на полгода достаточно только антител.

В конце ноября Татьяна Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших граждан с полугода до года. Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Тогда же глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или МФЦ.

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