В японском трейлере «Бэтмена» Мэтта Ривза появились новые сцены из фильма

Как отмечает Screen Rant, ролик проливает свет на масштабные планы Загадочника. Герой станет главной угрозой для Бэтмена, потому что намерен разоблачить всю правду о Готэме, в том числе раскрыть личность супергероя в маске.

Warner Bros. выпустил новый международный трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза на японском языке. В нем появились сцены из фильма, которые не показывались ранее, обратил внимание твиттер-аккаунт Culture Crave.

Во время прошлогодней панели DC FanDome Ривз рассказал, что фильм не будет историей становления героя как таковой, но расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету Бэтмен, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.

Первый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза вышел в рамках DC FanDome в августе 2020-го. Мрачный ролик посвящен Загадочнику, но в нем можно увидеть и Женщину-кошку, а также Роберта Паттинсона в костюме крылатого мстителя и за рулем бэтмобиля. Музыкальным сопровождением стала меланхоличная «Something in the Way» группы Nirvana.

Во втором трейлере главный герой пытается использовать свой страх себе же на руку и планирует отомстить всем своим противникам. В частности, шайке уличных бандитов, которые примеряют образ (и грим) Джокера.

Загадочника сыграл Пол Дано, Женщину-кошку – Зои Кравиц. Премьера одного из самых ожидаемых блокбастеров 2022 года запланирована на 3 марта.