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В японском трейлере «Бэтмена» Мэтта Ривза появились новые сцены из фильма

Виктория Шанина
Сегодня в 9:43

Warner Bros. выпустил новый международный трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза на японском языке. В нем появились сцены из фильма, которые не показывались ранее, обратил внимание твиттер-аккаунт Culture Crave.

Как отмечает Screen Rant, ролик проливает свет на масштабные планы Загадочника. Герой станет главной угрозой для Бэтмена, потому что намерен разоблачить всю правду о Готэме, в том числе раскрыть личность супергероя в маске.

Во время прошлогодней панели DC FanDome Ривз рассказал, что фильм не будет историей становления героя как таковой, но расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету Бэтмен, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.

Первый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза вышел в рамках DC FanDome в августе 2020-го. Мрачный ролик посвящен Загадочнику, но в нем можно увидеть и Женщину-кошку, а также Роберта Паттинсона в костюме крылатого мстителя и за рулем бэтмобиля. Музыкальным сопровождением стала меланхоличная «Something in the Way» группы Nirvana.

Во втором трейлере главный герой пытается использовать свой страх себе же на руку и планирует отомстить всем своим противникам. В частности, шайке уличных бандитов, которые примеряют образ (и грим) Джокера.

Загадочника сыграл Пол Дано, Женщину-кошку – Зои Кравиц. Премьера одного из самых ожидаемых блокбастеров 2022 года запланирована на 3 марта.

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