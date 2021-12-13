Parks, Squares and Alleys выпустил новый сингл в поддержку пострадавших от действий полиции

Песня записана в поддержку всех тех, кто пострадал от действий полиции. За основу обложки Parks, Squares and Alleys взял фотографию Ивана Петроковича, которую тот сделал незадолго до своего задержания на несанкционированном митинге 31 января.

Российский инди-рок-проект Parks, Squares and Alleys выпустил сингл «1312». Это первый релиз коллектива за почти полтора года.

«Последние три года чувствую себя еще большим фаталистом, чем раньше. Невыносимая легкость бытия и безысходность идут со мной по жизни бок о бок, и, кажется, изменить что‑то внутри себя мне не под силу. Сколько бы ни пытался не обращать внимания на то, что происходит вокруг, — легче не становится, скорее наоборот. Информационный вакуум тоже не помогает, когда суровая реальность затягивает твоих знакомых, друзей и тебя самого. В частности, такая часть этой реальности, как полицейский произвол. Любое общение или контакт с органами правопорядка — это всегда лотерея, принимать участие в которой нет ни малейшего желания. Даже если это контакт с твоим родным отцом. Это я говорю как сын сотрудника органов внутренних дел».

По словам Хавро, его друг, художник и фотограф Петрокович, делая снимки на акции протеста в Москве, столкнулся с полицией. «Как итог: удары электрошокером, проломленная голова, многочисленные гематомы по всему телу и 10 суток в спецприемнике в Сахарово», — добавил он.

Все средства с прослушивания песни пойдут в поддержку правозащитных организаций, которые оказывают помощь пострадавшим от неправомерных действий российских органов правопорядка.

Parks, Squares and Alleys — домашний lo-fi проект музыканта из Хабаровска, Сергея Хавро. По статистике Spotify за 2021 год, его слушали 1 млн человек в 155 странах. Общее количество стримов — более 5 млн.