РБК: двое свидетелей по делу Хованского в прошлом работали в полиции

Двое из троих свидетелей по делу Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, раньше могли работать оперативниками МВД. Их протоколы наполовину идентичны — все они якобы случайно услышали песню в общественных местах. С материалами дела ознакомились журналисты РБК.

В октябре–ноябре сотрудники Следственного комитета допросили троих петербуржцев — Андрея Бакулина, Светлану Гаврилкину и Ивана Бендя. В августе 2018 года двое услышали песню Хованского про «Норд-Ост» в баре, один — в парке. Весной этого года Бакулин и Гаврилкина нашли трек в интернете, «испытали возмущение» и пожаловались в ГУ МВД по противодействию экстремизму.

По информации со страничек Бакулина и Бендя в соцсетях, в прошлом они работали в полиции Петербурга.

Бакулин в фейсбуке писал, что был на госслужбе, а в 2017 году поделился поздравлением с Днем офицера со страницы Центра специального назначения ФСБ. В том же году пользователь с таким же никнеймом, каким Бакулин регистрировался в фейсбуке и Mail.ru, оставлял сообщения на форуме police-russia.ru и просил помочь с поиском вакансий оперативника или дознавателя в петербургской таможне. По данным из GetContact, в контактах своих знакомых он записан как Андрей Убойный, Андрей УгРо Питер, Андрей ФСБ и Следак Ииии.

В соцсетях Бендь указал, что в 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД и три года работал оперуполномоченным криминальной милиции. Затем несколько лет был заместителем гендиректора по безопасности в коммерческой компании и искал работу, связанную с взысканием задолженности и коллекторской деятельностью.

РБК отмечает, что в протоколах свидетелей есть одинаковые фразы и целые абзацы. В начале допроса каждый из троих свидетелей, как следует из документа, сообщил: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube».

Песню Хованского все трое назвали либо «отвратительной», либо «омерзительной» и описали дословно таким образом: «Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре „Норд-Ост“ с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов».

Каждый свидетель интересовался у человека, который слушал песню, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое». В каждом случае им отвечали, что это «онлайн-конференция в Skype — по сути прямая трансляция, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube».

Юрия Хованского задержали 9 июня в его петербургской квартире. Его обвинили в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «Норд-Ост — это было *** [офигенно], сколько русских детей убили».

Сам блогер говорит, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он утверждает, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Юрий Хованский уже более пяти месяцев находится в петербургском СИЗО «Кресты», суд неоднократно продлевал ему арест, в последний раз — до 8 января 2022 года. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.