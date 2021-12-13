Владимир Кириенко стал гендиректором VK

Владимир Кириенко назначен новым генеральным директором VK (бывшая Mail.ru Group). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Совет директоров VK Company Limited единогласно проголосовал за кандидатуру Кириенко. «Решение вступает в силу немедленно», — отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Кириенко был первым вице-президентом «Ростелекома». На посту гендиректора VK он сменит Бориса Добродеева, который заявил о намерении покинуть эту должность в начале декабря.

«Медуза»* приводит текст прощального письма Добродеева, которое он разослал сотрудникам компании 3 декабря. В нем говорится, что Добродеев планирует и дальше работать с USM и сосредоточиться на цифровых активах, включая AliExpress. Кроме того, он думает о запуске венчурного фонда.

«Мы изменили жизнь окружающих. Мы изменились сами. И я принял решение кое‑что изменить и покидаю компанию. По иронии судьбы мой путь начался с позиции заместителя директора „ВКонтакте“, а заканчивается на посту генерального директора всего огромного VK», — сказано в письме Добродеева.

Накануне холдинг USM Алишера Усманова объявил о продаже своего пакета голосующих акций VK группе СОГАЗ. Через «Мегафон» USM владел 45% в компании «МФ Технологии», у которой, в свою очередь, 57,3% голосующих акций VK. СОГАЗ выкупил всю долю USM в «МФ Технологии». Сумма сделки не разглашается, «Коммерсант» оценивает ее в 16 млрд рублей.

* «Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.