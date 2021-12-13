Моргенштерн, Måneskin и Zivert: итоги года от «VK Музыки»

Артисткой года стала Zivert. Среди российских групп чаще всего слушали Artik & Asti, а среди иностранных — Måneskin. В номинации «Прорыв года» победил рэпер OG Buda.

В номинациях «Артист года» и «Альбом года» с релизом «Million Dollar: Business» лидерство занял Моргенштерн. Для него «VK Музыка» даже специально создала номинацию «Моргенштерн года», в которой победил Артур Пирожков .

«VK Музыка» подвела итоги уходящего года, представив рейтинг самых популярных треков, альбомов и артистов. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба сервиса.

Самым прослушиваемым треком стала «Птичка» от HammAli & Navai, а на повторе чаще всего крутилась песня «Baby Mama» от Скриптонита и Райды.

«Интересно, что Скриптонит и Моргенштерн — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них все еще нет. Поэтому „VK Музыка“ вручает им специальную награду: „Вам нужен фит“ года», — отмечают в сервисе.

Топ-10 треков

1. HammAli & Navai «Птичка»

2. Султан Лагучев «Горький вкус»

3. 10AGE «Нету интереса»

4. Miyagi & Andy Panda «Патрон»

5. Моргенштерн «Cristal & Moët»

6. 10AGE «Пушка»

7. Хабиб «Ягода-малинка»

8. Ваня Дмитриенко «Венера-Юпитер»

9. Скриптонит & Райда «Baby mama»

10. Branya & Macan «Пополам»

«VK Музыка» также отметила кураторов за вклад в поиск новых треков. «Куратором года», по мнению сервиса, стал «Родной звук». Платформа также отметила сообщества «Тихое место», «Рифмы и панчи» и «Сторона» в номинации «Музыкальное сообщество года».