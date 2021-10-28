Первые нарушители локдауна в Москве, повышение цен в Fix Price и другие новости дня

Первыми нарушителями локдауна в Москве стали три магазина на Новом Арбате — салон оптики «Айкрафт», салоны мобильной связи «Билайн» и «Мегафон». Теперь им грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

В России впервые с начала пандемии выявили более 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 1159 человек — это новый антирекорд.

«Коммерсант» сообщил, что Кремль запустит более мягкую кампанию по пропаганде вакцинации, сделав акцент на безальтернативности прививки: «Только с вакциной можно жить полной жизнью». Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это опроверг.

Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи покончил с собой в белорусском изоляторе. Ранее на допросе он признался в совершенном преступлении.

Сергея Савельева, передавшего Gulagu.net видео с пытками заключенных, заочно арестовали. Его обвиняют в «неправомерном доступе к компьютерной информации».

Хабаровский суд отменил решение о запрете паблика художницы и активистки Юлии Цветковой «Монологи вагины», где она публиковала рисунки вульв. Дело отправлено на новое рассмотрение.

В России начал продаваться произведенный Ростехом смартфон с защитой от сбора данных. Камеру и микрофон можно отключить одной кнопкой, но эксперты убеждены, что этого недостаточно, чтобы девайс считался защищенным.

В ноябре в магазинах Fix Price пропадут ценники с 50 и 77 рублями. У товаров появится другая стоимость — по 59 и 79 рублей. В компании говорят, что приняли новую ценовую политику из‑за инфляции и общего подорожания товаров в стране.

На «Муз-ТВ» составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Телеканалу может грозить миллионный штраф или приостановка работы на три месяца.

Два новых клипа, на которые стоит обратить внимание: стилизованное под итальянский триллер музыкальное видео Cream Soda на песню «Подожгу» и сюрреалистический клип британской группы Metronomy.

Spotify проанализировал, какие песни чаще всего слушают пользователи в преддверии Хеллоуина. Среди них — «Bad Guy» Billie Eilish, «Stranger Things» Kyle Dixon и Michael Stein, а также «Black Magic» Little Mix.

В сети вышел трейлер боевика «Тупик». В нем Брюс Уиллис исполнит роль отрицательного персонажа — главы банды наемников, захватившей электростанцию.

Московский музей «Гараж» проведет серию онлайн-дискуссий о прошлом и памяти в искусстве. Первая встреча, посвященная литературе, ее работе с историческим материалом и личным опытом, пройдет уже завтра, 29 октября.