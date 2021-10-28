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Хабаровский суд отменил решение о запрете паблика художницы Юлии Цветковой «Монологи вагины»

Денис Ламехов
Сегодня в 9:46

Cуд в Хабаровске отменил решение Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре о запрете и блокировке паблика «Монологи вагины» художницы Юлии Цветковой. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на мать девушки Анну Ходыреву.

По словам Ходыревой, из‑за нарушений дело направленно на новое рассмотрение. «Юлин адвокат предоставил доказательства, которые апелляционный суд приобщил и которые поставили под сомнение решение суда первой инстанции», — рассказала она.

Речь идет об отмене постановления, согласно которому информация в паблике «нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает нравственность несовершеннолетних и создает угрозу причинения вреда их здоровью и развитию».

В ноябре 2019 года на Юлию Цветкову завели дела об ЛГБТК-пропаганде и распространении порнографии за художественные изображения вульв, опубликованные в паблике «Монологи вагины». По словам активистки, с помощью рисунков она хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

До середины марта 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В декабре 2019 года суд оштрафовал художницу на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В начале 2021 года активистке предъявили обвинения в распространении порнографии за рисунки с вагинами. Девушке грозит до шести лет колонии.

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