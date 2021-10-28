Брюс Уиллис возглавляет группу наемников в трейлере боевика «Тупик»

Уитлока разыскивают правоохранители в то время, как он замышляет миссию отмщения. Главарь банды вместе со своими беспощадными напарниками захватывает электространцию и удерживает внутри нее заложников.

В сети появился трейлер боевика «Тупик», главную роль в котором исполнил Брюс Уиллис . В фильме он предстал в образе преступника Рона Уитлока, возглавляющего команду наемников.

Противодействие группе Уитлока окажет рейнджер Мак Карр — его в картине сыграл Патрик Малдун. Ему предстоит спасти тысячи невинных жизней. Также в фильме снялись Мэтью Марсден, Лоренцо Антонуччи, Ава Палома и Джаред Бэнкенс.

«Тупик» выйдет в кинотеатрах 3 декабря. Картина будет длиться 96 минут. Ее снял режиссер Джаред Кон. Он же разработал сценарий проекта вместе с Кэм Кэннон. Продюсерами выступили Кори Лардж и Джонни Месснер.