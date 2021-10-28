Билли Айлиш, Лана Дель Рей и Кайл Диксон: что слушают пользователи Spotify накануне Хеллоуина

Spotify проанализировал, какие песни слушают пользователи в преддверии Хеллоуина. С 30 сентября по 1 октября сервис заметил 100%-ный взлет популярности мрачных треков, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.

В 2,9 млн пользовательских плейлистах Spotify, посвященных Хеллоуину, чаще всего встречается «неувядающая классика с говорящими названиями». Так, «Monster Mash» выросла за месяц на 354%, а «This Is Halloween» — на 289%.