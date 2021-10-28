Билли Айлиш, Лана Дель Рей и Кайл Диксон: что слушают пользователи Spotify накануне Хеллоуина

Spotify проанализировал, какие песни слушают пользователи в преддверии Хеллоуина. С 30 сентября по 1 октября сервис заметил 100%-ный взлет популярности мрачных треков, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.
В 2,9 млн пользовательских плейлистах Spotify, посвященных Хеллоуину, чаще всего встречается «неувядающая классика с говорящими названиями». Так, «Monster Mash» выросла за месяц на 354%, а «This Is Halloween» — на 289%.
К числу фаворитов устрашающей музыки присоединились и более свежие треки:
Kyle Dixon и Michael Stein «Stranger Things»
Billie Eilish «Bad Guy»
Little Mix «Black Magic»
Lana Del Rey «Season of the Witch»
A$AP Ferg, Mark Ronson и Passion Pit «Get Ghost»
Среди наиболее популярных поджанров оказались хоррор-панк, готический рок, витч-хаус и готабилли. В российских тематических плейлистах в основном преобладают хорроркор, дарк-трэп и дарк-джаз-треки.
Свои подборки сделали и блогеры. Катя Клэп представила плейлист «Welcome to the Хеллоуин», тиктокер Стас Круглицкий поделился «Страшно хорошей музыкой», а комик Антон Шастун собрал жуткие песни в говорящем за себя плейлисте Halloween.