Cream Soda выпустили клип на песню «Подожгу» в стиле итальянского триллера

Действие ролика происходит в советской гостинице, а сюжет отсылает к итальянским фильмам ужасов 70-х годов. В нем сочетаются элементы криминального триллера и эротики.

Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Подожгу». Его по традиции сняла команда «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым .

Cream Soda и Гудков определили жанр «Подожгу» как эротический детектив с «неоправданной сексуальной энергией, которая никуда не приводит».

В съемках клипа приняли участие уже известные поклонникам коллектива Александр Гудков, Никита Кукушкин, Саша Бортич и Евгений Понасенков. Среди новых лиц — Аркадий Укупник, Гоген Солнцев, Big Russian Boss, Wylsacom, Ильич и Соня из Little Big и многие другие.