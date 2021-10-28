перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кадр из фильма «Птичий короб»
Марио Касас и Джорджина Кэмпбелл снимутся в спин-оффе хоррора «Птичий короб» 16:24
Прогулки по полям и лугам в пределах одной квартиры в новом клипе Metronomy 16:01
В Москве скончался адвокат Валерий Степанов. Он был судьей в программе «Суд присяжных» на НТВ 15:51
Мособлштаб выложил ролик с матерным призывом прививаться. Его уже удалили и опубликовали новый 15:03
Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации Обновлено в 14:47
«Чикен Карри»/YouTube
Cream Soda выпустили клип на песню «Подожгу» в стиле итальянского триллера 14:47
Сервис доставки «Самокат» подал в суд на Apple. Его приложение может быть удалено из AppStore 14:22
На «Муз-ТВ» составили протокол о «гей-пропаганде» 14:01
«Гараж» проведет серию онлайн-дискуссий о прошлом и памяти в искусстве 12:58
Билли Айлиш, Лана Дель Рей и Кайл Диксон: что слушают пользователи Spotify накануне Хеллоуина 12:56
Pavel Starikov/Flickr
Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка покончил с собой 11:24
В России выявили 40 096 случаев COVID-19 за сутки. Это максимум с начала пандемии 11:08
Представители благотворительных фондов попросили Путина изменить закон об иноагентах 10:59
«Я бы закрыл „Ельцин-центр“»: Олег Газманов поддержал Вадима Самойлова 10:22
МВД заочно арестовало программиста, передавшего видео с пытками заключенных 9:58
Ann Khodyreva/Facebook
Хабаровский суд отменил решение о запрете паблика художницы Юлии Цветковой «Монологи вагины» 9:46
РКН заблокировал сайт издания «Проект» 9:18
Instagram разрешил всем пользователям публиковать ссылки в сторис 8:36
Брюс Уиллис возглавляет группу наемников в трейлере боевика «Тупик» 2:30
В Нидерландах начался суд над сторонником права на самоубийство. Он продавал «порошок для суицида» 2:09
Отключить рекламу

Cream Soda выпустили клип на песню «Подожгу» в стиле итальянского триллера

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:47

Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Подожгу». Его по традиции сняла команда «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым.

Действие ролика происходит в советской гостинице, а сюжет отсылает к итальянским фильмам ужасов 70-х годов. В нем сочетаются элементы криминального триллера и эротики.

Cream Soda и Гудков определили жанр «Подожгу» как эротический детектив с «неоправданной сексуальной энергией, которая никуда не приводит».

В съемках клипа приняли участие уже известные поклонникам коллектива Александр Гудков, Никита Кукушкин, Саша Бортич и Евгений Понасенков. Среди новых лиц — Аркадий Укупник, Гоген Солнцев, Big Russian Boss, Wylsacom, Ильич и Соня из Little Big и многие другие.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
комедия
Дракулов
Черная комедия про главного вампира планеты с Михаилом Галустяном
фотография
Lady Dior As Seen By
Арт-интерпретации легендарной сумки принцессы Дианы

Другие материалы по темам

Люди
Александр Гудков
Никита Кукушкин
Евгений Понасенков
Аркадий Укупник
Гоген Солнцев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить