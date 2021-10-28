Fix Price повысит цены до 59 и 79 рублей из‑за инфляции. Раньше на ценниках было 50 и 77 рублей

С 1 ноября стоимость всех товаров в сети магазинов с низкими ценами Fix Price повысится до 18%. Новыми фиксированными ценами станут 59 и 79 рублей вместо 50 и 77 рублей, передают «Известия».

Повышенную расценку установили как на продовольственные товары, так и на бытовую химию и остальной ассортимент. Цены в 55 рублей останутся, а товары из категории 50 рублей в сегмент 59 рублей не переведутся — либо они станут дороже на 4 рубля при действующей стоимости в 55 рублей, либо у товара обновится упаковка или объем.

На данный момент у Fix Price восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей. С введением позиций по 59 и 79 рублей типов стоимости станет 10, отмечает газета. В компании заявили, что новая ценовая политика не повлияет на позиционирование ритейлера как магазинов низких цен.

Изменения стоимости связаны с общим подорожанием товаров в стране и инфляцией. В пресс-службе Fix Price добавили, что «мы держали минимальные цены до последнего за счет работы с поставщиками». Новые меры помогут сети магазинов увеличить валовую рентабельность и повысить продажи, считают в компании.