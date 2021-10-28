Прогулки по полям и лугам в пределах одной квартиры в новом клипе Metronomy

Британская инди-поп-группа Metronomy показала видео на новый трек «It’s Good to be Back» и анонсировала дату выхода седьмого по счету альбома «Small World», куда войдет песня. Об этом сообщает NME.

В сюрреалистических декорациях клипа музыканты занимаются простыми вещами: гуляют по лесам, едят хлеб, беседуют друг с другом, рисуют картины, любуются зелеными полянами — но делают это в пределах одной квартиры. «Что смогут сказать люди по прошествии двух последних лет? Они наверняка скажут что‑то простое, банальное. Но ведь это будет правдиво», — описал идею песни и видео фронтмен группы Джо Маунт.