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Первыми нарушителями локдауна в Москве стали салоны связи и оптики

Денис Ламехов
Сегодня в 19:19

Салон оптики «Айкрафт», салоны мобильной связи «Билайн» и «Мегафон» стали первыми нарушителями режима нерабочих дней в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ).

По данным организации, «были выявлены факты работы» магазинов по адресу ул. Новый Арбат, 13. Им грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. Если проверка установит, что работа салонов повлекла причинение вреда здоровью людей, сумма штрафа может быть увеличена до 1 млн рублей либо торговые точки будут вынуждены приостановить деятельность на срок до 90 дней.

В ОАТИ отметили, что руководителей магазинов пригласят для составления протоколов.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что дни с 28 октября по 7 ноября в столице будут нерабочими. На этот период приостанавливается работа всех предприятий и организаций, за исключением тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры и чья деятельность не может быть прекращена. Работу продолжат медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, а также театры и музеи по QR-кодам с заполняемостью зала не более 50%.

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