МВД заочно арестовало программиста, передавшего видео с пытками заключенных

ГУ МВД по Саратовской области заочно арестовало бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, который предоставил проекту Gulagu.net архив ФСИН с кадрами пыток заключенных. Об этом сообщает Znak.com.

В ведомстве также отметили, что ранее программиста объявили в международный розыск по части 2 статьи 272 УК РФ о «неправомерном доступе к компьютерной информации». Дело завели 30 сентября, а первые видео с пытками Gulagu.net опубликовал 5 октября.

В настоящее время правоохранительные органы готовят документы для объявления Савельева в международный розыск. Он находится во Франции, где ранее попросил политического убежища.

6 октября Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале новые кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, «секретный архив» передал им программист, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. Объем архива, сообщают в Gulagu.net, 40 гигабайт. Материалы продолжат публиковать постепенно.

На основе публикации портала СК завел семь уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным в тюремной больнице.