«Коммерсант»: Кремль запустит более мягкую кампанию по пропаганде вакцинации

Российские власти готовят новую кампанию по пропаганде вакцинации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам собеседников издания, предыдущий этап признан неэффективным из‑за слишком агрессивного и негативного характера агитации, построенной в том числе на угрозе смерти, и недостаточного внимания к регионам. «Озабоченность администрации президента этой темой очень высокая», — сообщил представитель власти.

Новая кампания будет мягче по тональности. Ставку планируется сделать на безальтернативность прививки. «Только с вакциной можно жить полной жизнью», — описывает концепцию один из источников «Коммерсанта». Авторы инициативы намереваются использовать больше положительных стимулов и усилить идеологическую борьбу с противниками вакцинации.

К агитации подключат экспертов и волонтерские силы. В регионах возобновляют работу штабы общероссийской добровольческой акции «Мы вместе». Она оказывает помощь пожилым и маломобильным людям, не прошедшим вакцинацию, а также медикам, сотрудникам НКО и другим нуждающимся.

Также планируется учредить отдельный орган, занимающийся организацией прививочной кампании. Его состав пока неизвестен.

16 октября вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по информированию о вакцинации. По данным на середину октября, от коронавируса привилась почти треть населения страны.

За прошедшие сутки в России выявили 40 096 случаев COVID-19. Это максимум с начала пандемии. Также в стране зафиксирован новый антирекорд по смертности — за 24 часа умерли 1159 человек.