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«Гараж» проведет серию онлайн-дискуссий о прошлом и памяти в искусстве

Денис Ламехов
Сегодня в 12:58

Московский музей современного искусства «Гараж» проведет серию онлайн-дискуссий об истории, прошлом и памяти в искусстве. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Обсуждения приурочены к выставке Томаса Деманда «Зеркало без памяти». Всего запланировано шесть встреч, каждая будет посвящена конкретному виду искусства и одному аспекту его взаимодействия с прошлым.

Участники поговорят о том, как режиссеры, композиторы, писатели, живописцы и представители других видов искусства работают с историей. Какие задачи они ставят, какими методами и источниками пользуются, какую роль в этом играют правда и вымысел.

Музей приводит примеры вопросов, которые обсудят на дискуссиях: «Чем работа с памятью о 90-х певицы Монеточки отличается от подхода к прошлому композитора Сергея Невского? Как художник Хаим Сокол вплетает опыт своего отца в еврейском гетто на территории оккупированной немцами Украины в коллективную память о холокосте?»

Первая встреча, посвященная художественной литературе, состоится завтра, 29 октября, в 19.00. Ее участниками станут писательница, автор книги «Памяти памяти» Мария Степанова, поэт и прозаик Полина Барскова, социолог и историк культуры Илья Кукулин, а также художник и автор комиксов Ольга Лаврентьева. Модератор дискуссии — редактор «Полки» Лев Оборин.

Полный список запланированных встреч доступен по ссылке.

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