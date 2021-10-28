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В России начал продаваться произведенный Ростехом смартфон с защитой от сбора данных

Денис Ламехов
Сегодня в 17:47

В России поступил в продажу смартфон, произведенный компанией «Смартэкосистема», входящей в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам создателей, устройство «рассчитано на конфиденциальное общение и исключает сбор личных данных». Чтобы защитить себя от утечек информации, владелец может включить блокировку камеры и микрофона — для этого необходимо нажать кнопку на боковой грани. Потенциальные покупатели — корпоративный сектор и рядовая аудитория. По информации издания, поставки гаджета также планируются для нужд Минобороны.

«Коммерсант» уточняет, что смартфон работает на процессоре тайваньского производителя MediaTek под управлением операционной системы Android. Создатели заявили, что в дальнейших выпусках устройство переведут на ОС и чипы отечественной разработки.

Согласно данным на сайте «М.Видео — Эльдорадо», где новинка уже доступна для покупки, смартфон поддерживает сети 2G/3G и LTE, в него можно установить две сим-карты. Также устройство оборудовано двумя основными камерами и одной фронтальной, сканером отпечатка пальца и объемом памяти в 4 гигабайта. Его цена в рознице составит 18,9 тысячи рублей.

Анонимный собеседник издания в одной из розничных сетей электроники считает, что такое устройство нельзя называть защищенным: «Отключение камер механически не является надежным способом». По его мнению, смартфон также должен работать на операционной системе с поддержкой шифрования данных.

Другой эксперт, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, подчеркивает, что телефон кажется слишком дорогим для своих характеристик. Средняя стоимость подобных гаджетов находится в районе восьми–девяти тысяч рублей. По его словам, высокая цена в рознице — плата за малые объемы производства. «Продажи устройства составят в лучшем случае десятки штук до конца года», — убежден Муртазин.

Российские производители уже совершали попытки выпустить телефоны с использованием отечественных разработок. В 2019 году компания Mobile Inform Group планировала выпуск первых коммерческих смартфонов MIG C55AL на российской операционной системе Astra Linux. Однако на момент публикации не удалось найти данные о возможности купить его в розничных магазинах. На сайте производителя доступен только промышленный смартфон MIG S6 — он производится под заказ.

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