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Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка покончил с собой

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:24

Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и ребенка, покончил с собой в изоляторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Подозреваемый в тройном убийстве был задержан в Белоруссии и помещен в изолятор. Там он покончил жизнь самоубийством», — сказал источник.

Ранее Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина. Он проходил подозреваемым по части второй статьи 105 УК об убийстве двух и более лиц и убийстве малолетнего. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

27 октября на допросе у белорусского следователя подозреваемый дал признательные показания. По его словам, убийство произошло спонтанно в ходе конфликта. Он был бывшим деловым партнером Яхонтова и пришел к нему, чтобы обсудить финансовые дела.

Тело 57-летнего Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти. Источник ТАСС отмечал, что рассматривается несколько мотивов преступления, в их числе финансовый.

Ранее Яхонтов был судим за растрату денег и преднамеренное банкротство. В 2019 году Тверской суд Москвы признал виновными его и еще трех бывших топ-менеджеров Смоленского банка. Яхонтову назначили шесть лет лишения свободы и взыскание по гражданскому иску более 2 млрд рублей.

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