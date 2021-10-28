На «Муз-ТВ» составили протокол о «гей-пропаганде»

На телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по части 2 статьи 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. На карточку дела в Басманном суде обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

За что именно составлен протокол, неизвестно. В пресс-службе телеканала отметили, что «не могут ничего сказать» по этому поводу. «Муз-ТВ» может грозить миллионный штраф или приостановление работы на три месяца. Заседание состоится 17 ноября, в 9.00.

4 июня прошла премия телеканала с маркировкой «6+». Тогда блогер Даня Милохин пришел на мероприятие в костюме интерсекс-человека. В женском платье также появился блогер Игорь Синяк. В образе молодоженов на красной дорожке предстали Филипп Киркоров и блогер Дава, окруженные десятью мужчинами с обнаженными торсами.

23 июля семейный омбудсмен Ольга Баранец обратилась в Роскомнадзор с требованием отозвать лицензию у «Муз-ТВ» из‑за «пропаганды гомосексуализма». Она считает, что этот эфир был направлен на «формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений».