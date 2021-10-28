перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Коммерсант»: Кремль запустит более мягкую кампанию по пропаганде вакцинации 11:50
Pavel Starikov/Flickr
Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка покончил с собой 11:24
В России выявили 40 096 случаев COVID-19 за сутки. Это максимум с начала пандемии 11:08
Представители благотворительных фондов попросили Путина изменить закон об иноагентах 10:59
«Я бы закрыл „Ельцин-центр“»: Олег Газманов поддержал Вадима Самойлова 10:22
МВД заочно арестовало программиста, передавшего видео с пытками заключенных 9:58
Ann Khodyreva/Facebook
Хабаровский суд отменил решение о запрете паблика художницы Юлии Цветковой «Монологи вагины» 9:46
РКН заблокировал сайт издания «Проект» 9:18
Instagram разрешил всем пользователям публиковать ссылки в сторис 8:36
Брюс Уиллис возглавляет группу наемников в трейлере боевика «Тупик» 2:30
В Нидерландах начался суд над сторонником права на самоубийство. Он продавал «порошок для суицида» 2:09
Лиам Нисон сыграет наемного убийцу в триллере «В стране святых и грешников» 1:03
Putinteam.Russia/Instagram
В аэропортах Москвы, Петербурга, Казани и Екатеринбурга откроются магазины Putin Team 0:25
Netflix представил трейлер сериала «Реальная история» с Кевином Хартом и Уэсли Снайпсом Вчера в 23:20
Morgen_shtern/Instagram
СТС в день премьеры снял с эфира шоу, где ведущим должен был стать Моргенштерн Вчера в 22:21
Silverbird Film Distribution/YouTube
«Гуччи не нужна никакая кровь»: Леди Гага и Адам Драйвер в новом тизере «Дома Gucci» Вчера в 21:58
Петербуржец повесил свой портрет в Эрмитаже. Музей обратился в прокуратуру Вчера в 21:37
Amazon Prime Video опубликовал новый трейлер сериала «Колесо времени» с Розамунд Пайк Вчера в 21:22
В США выдали первый паспорт, где указан не мужской или женский пол, а гендер X Вчера в 20:47
В сети появился сник-пик «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга Вчера в 20:38
Отключить рекламу

В России выявили 40 096 случаев COVID-19 за сутки. Это максимум с начала пандемии

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:08

В России за последние сутки выявили рекордные 40 096 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3514 заражений больше, чем вчера.

Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве увеличился с 5789 до 8440. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, Крым, Башкортостан и Пермский край.

В стране зафиксирован новый антирекорд по смертности — за сутки умерли 1159 человек, что на 36 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный вчера. За все время скончались 235 057 человек.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 392 697. За последние сутки выздоровели 29 318 человек, за все время — 7 272 053.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 243,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,2 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,7 млн), на четвертом — Великобритания (8,8 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
комедия
Дракулов
Черная комедия про главного вампира планеты с Михаилом Галустяном
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить