В России выявили 40 096 случаев COVID-19 за сутки. Это максимум с начала пандемии

Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве увеличился с 5789 до 8440. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, Крым, Башкортостан и Пермский край.

В России за последние сутки выявили рекордные 40 096 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3514 заражений больше, чем вчера .

В стране зафиксирован новый антирекорд по смертности — за сутки умерли 1159 человек, что на 36 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный вчера. За все время скончались 235 057 человек.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 392 697. За последние сутки выздоровели 29 318 человек, за все время — 7 272 053.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 243,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,2 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,7 млн), на четвертом — Великобритания (8,8 млн).