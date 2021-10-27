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Отказ «Алисы» от концертов, первый трек Kasabian после скандала и другие новости дня
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Отказ «Алисы» от концертов, первый трек Kasabian после скандала и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:24

В России вновь зафиксировали рекордную смертность от коронавируса — за последние сутки умерли 1123 пациента. Заболели 36 582 человека, выздоровели — 29 151.

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев объявил о прекращении официальной концертной деятельности коллектива. «По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией», — заявил он.

Константин Хабенский станет художественным руководителем МХТ им. Чехова. А Владимир Кехман покинет Новосибирский театр оперы и балета ради должности гендиректора МХАТ им. Горького.

Суд Петербурга обязал закрасить граффити с портретом Даниила Хармса на улице Маяковского. Стрит-арт появился еще в 2016 году, местные жители выступают за сохранение граффити.

Две отчисленные из‑за лайка студентки Высшей школы кино и телевидения «Останкино» рассказали, что администрация пообещала им вернуть деньги за обучение. При этом, по словам одной из девушек, отчислили только их, а не шестерых учащихся.

Цена билетов на самолеты в Турцию достигла 350 тыс. рублей, а в Египет — 450 тыс. Дело в резком повышении спроса на путевки в эти страны на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

Бразильская комиссия по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией обвинила президента Жаира Болсонару в девяти преступлениях. В том числе в нарушении санитарных мер предосторожности, шарлатанстве, попустительстве и коррупции.

Состояние Илона Маска оценили в 271,3 млрд долларов. Это самая большая сумма, которой когда‑либо владел человек за всю историю подсчетов Forbes. Ранее обладателем рекордного богатства был Джефф Безос.

Kasabian выпустили сингл «Alygatyr» с гитаристом Серджио Пиццорно на вокале. Это первый релиз группы после ухода Тома Мейгана, которого в 2020 году признали виновным в нападении на бывшую невесту.

Вышел первый трейлер адаптации аниме «Ковбой Бибоп». Сериал выйдет на Netflix уже 19 ноября.

Билл Мюррей проговорился, что снялся в фильме Marvel. Возможно, это сиквел «Человека-муравья».

На ютьюб-канале «Афиши» вышел новый выпуск шоу «Узнать за 10 секунд». Новыми гостями стали Коля и Вася из шоу «Вписка».

В 2022 году фестиваль электронной музыки Signal пройдет с 18 по 21 августа. Местом проведения станет уже излюбленная территория арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области.

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