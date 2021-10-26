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Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes

Юлия Онодэра
Вчера в 23:59

Илон Маск стал самым богатым человеком по версии Forbes, причем не только на данный момент, но и за всю историю подсчетов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Состояние основателя Tesla и SpaceX оценили в 271,3 млрд долларов. Это произошло после серьезного роста стоимости акций Tesla — они подорожали 25 октября на 13% на фоне сделки компании с Hertz о поставке 100 тыс. электромобилей.

В этот день капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов. Состояние Маска увеличилось сразу на 41,7 млрд долларов по сравнению с показателями минувшей пятницы.

До этого самым состоятельным человеком в истории считался основатель Amazon Джефф Безос. Его капитал Forbes однажды оценил в 212 млрд долларов. Всего подсчеты состояний ведутся изданием с 1982 года.

Маск владеет 21% акций Tesla, именно они составляют основную часть его богатства. Также бизнесмену принадлежит миноритарная доля в SpaceX. Ее оценивают в 74 млрд долларов.

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