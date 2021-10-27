Билл Мюррей снялся в фильме Marvel. Возможно, это сиквел «Человека-муравья»

Американский актер Билл Мюррей рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine, что снялся в фильме Marvel. Об этом сообщает Deadline.

Актера спросили о работе с такими режиссерами, как Уэс Андерсон и София Коппола, уточнив, важно ли ему работать с теми, кого он любит и знает. На это Мюррей ответил: «Знаете, недавно я снялся в фильме Marvel», но затем замолчал и добавил, что ничего не расскажет об этом проекте.

Единственное, актер упомянул, что картину снимает «забавный и скромный режиссер», отметив, что он давно снял комедию о чирлидершах «Добейся успеха». Ее постановщиком был Пейтон Рид, который сейчас работает над картиной «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Выход фильма запланирован на 28 июля 2023 года.

В интервью актер также отметил, что ему понравилось сниматься в киноленте Marvel, однако он вряд ли бы повторил это еще раз.

Кого сыграет Мюррей в предстоящей картине, пока неизвестно. СМИ предполагают, что это может быть всего лишь камео.