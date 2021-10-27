Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве уменьшился с 6074 до 5789. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, Крым, Башкортостан и Пермский край.

В России за последние сутки выявили 36 582 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 136 больше, чем вчера .

В стране зафиксирован новый антирекорд по смертности — за сутки умерли 1123 человека, что на 17 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный вчера. За все время скончались 233 898 человек.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 352 601. За последние сутки выздоровели 29 151 человек, за все время — 7 242 735.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 243,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,1 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,7 млн), на четвертом — Великобритания (8,8 млн).