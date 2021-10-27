Константин Хабенский станет художественным руководителем МХТ им. Чехова

Российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский станет художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Хабенский сменит на посту Сергея Женовача, который увольняется по собственному желанию.

Женовач – заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии, победитель «Золотой маски», а также премий имени К. С. Станиславского, имени Г. Товстоногова, Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» и «Хрустальная Турандот». Он был худруком МХТ им. Чехова с марта 2018 года.

На счету Хабенского более 100 ролей в кинокартинах и 30 – в спектаклях. В 2017 году вышел дебютный фильм Константина Хабенского в роли режиссера «Собибор». За эту работу он получил приз «За вклад в киноискусство» на Пражском фестивале независимого кино.

В 2006 году Хабенский получил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2012 — «Народный артист Российской Федерации». Актер получил более 20 наград, в том числе, «За совокупность заслуг» в МХТ имени А. П. Чехова в 2007 году.